Мини-монстр от Toyota! Самый маленький Land Cruiser точно назовут FJ

В прошлом году компания Toyota намекнула на планы представить совершенно новый вариант внедорожника Land Cruiser, который расположится на нижней ступеньке в иерархии этой модели и станет ее самым доступным вариантом.
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