В 1847 году Николай I учредил Русскую духовную миссию в Иерусалиме (РДМ), в задачу которой входило приобретение готовых объектов недвижимости и строительство новых на купленных землях.
Как Хрущев продал Русскую Палестину за апельсины
Комментарии
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А
Александр
И сейчас одернуть зарвавшихся «правителе» некому. Вот куражатся над страной. Но не с Олимпа же являются эти чудики. А стопор их выходкам нужен. Да еще как! Это видно на примере Штатов. У нас Верховный суд иногда одергивает. Жаль, что пока это голубая мечта. Правят случай и самодуры.
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