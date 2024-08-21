Как Хрущев продал Русскую Палестину за апельсины

А

Александр

И сейчас одернуть зарвавшихся «правителе» некому. Вот куражатся над страной. Но не с Олимпа же являются эти чудики. А стопор их выходкам нужен. Да еще как! Это видно на примере Штатов. У нас Верховный суд иногда одергивает. Жаль, что пока это голубая мечта. Правят случай и самодуры.