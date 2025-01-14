Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил РИА Новости, что по мере освобождения территорий от ВСУ Россия устанавливает новые факты применения Киевом отравляющих веществ, находит цеха по их производству и склады.
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