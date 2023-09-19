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Отсутствие прогресса и раздражителей: почему контрольные прокаты российских фигуристов разочаровали

Отсутствие прогресса и раздражителей: почему контрольные прокаты российских фигуристов разочаровали

Контрольные прокаты сборной России не до конца оправдали ожидания болельщиков и экспертов. Только спортивные пары предстали в боевой готовности и сделали весомую заявку на то, чтобы стать эпицентром российского фигурного катания в новом сезоне.

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