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Ura.ru: депутат Таги-Заде, назвавший ХМАО родиной мигрантов, покинул Россию

Ura.ru: депутат Таги-Заде, назвавший ХМАО родиной мигрантов, покинул Россию

Депутата думы Ханты-Мансийского автономного округа Халида Таги-Заде заподозрили в спешном выезде из региона после инцидента на заседании парламента, когда он заявил, что "узбеки могут возвращаться в Югру на историческую родину".

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