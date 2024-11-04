Руслан Коцаба: Украинское движение пацифистов будет запрещено в Украине

Кровавые негодяи «95-го квартала» смогли начать через суд запрет и ликвидацию Украинского движения пацифистов, которое я когда-то основал и до сих пор возглавляю! Кстати, по документам СБУ, которая выступает третьей стороной со стороны обвинения, — я, Руслан Коцаба, до сих пор действующий глава Украинского движения пацифистов.