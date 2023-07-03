Кто есть "Вагнер"

Кто вы, Дмитрий Уткин? На самом деле командовал бойцами ЧВК «Вагнер» не Пригожин. Наталия Нарочницкая «Кто такой Дмитрий Уткин, командир "Вагнера"» — под таким заголовком итальянская газета Giornale опубликовала cтатью, в которой утверждает, что бойцами ЧВК «Вагнер» на самом деле командовал ветеран войн в Чечне, бывший офицер Главного разведывательного управления Министерства обороны (ГРУ) Дмитрий Уткин (на фото – крайний справа).
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