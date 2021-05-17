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«Тень и кость»: нераскрытый потенциал многообещающего сериала

«Тень и кость»: нераскрытый потенциал многообещающего сериала

Экранизация книг Ли Бардуго стремится стать новым долгоиграющим фэнтези, но не уверена в своих главных героях «Тень и кость», Netflix Кадр из сериала В поисках самоопределения А как же клюква? Сериалу «Тень и кость» повезло с родной платформой.

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