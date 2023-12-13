A step in the bullish direction E-MINI S&P 500 FUTURES CME_MINI_DL:ES1! DanGramza Thursdays price action in the S&P 500 after the Fed announcements provided a step in the bullish direction for buyers to continue moving levels higher.
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