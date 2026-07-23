8-летний ребёнок попал под машину на пешеходном переходе

Вечером 22 июля в Малоярославецком районе ребёнок пострадал в ДТП. По данным Госавтоинспекции, около 18:20 на 120-м км трассы А-130 "Москва - Малоярославец - Рославль" 55-летний водитель автомобиля Nissan Primera ехал со стороны Москвы.