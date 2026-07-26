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Его можно пробить гвоздём, сжать или нагреть — без риска возгорания. Представлен первый магнитный внешний аккумулятор, который соответствует строгому китайскому стандарту безопасности

Его можно пробить гвоздём, сжать или нагреть — без риска возгорания. Представлен первый магнитный внешний аккумулятор, который соответствует строгому китайскому стандарту безопасности

Новинку создала Ugreen Объявлены российские цены на Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8, Flip8, Galaxy Watch9 и Galaxy Ultra2Компания Ugreen объявила, что ультратонкий магнитный внешний аккумулятор P8 поступит в продажу во всех каналах продаж 29 июля.

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