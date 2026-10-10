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Царьград

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Бизнес Кубани получил почти 21 млрд рублей льготных кредитов

Бизнес Кубани получил почти 21 млрд рублей льготных кредитов

Предприниматели Кубани получили 898 льготных займов по программе Минсельхоза РФ на общую сумму 20,947 млрд рублей.

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