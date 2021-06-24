«Не жалея сил»: Навка раскрыла реальную причину измученного вида Чернышева

Муж Анастасии Заворотнюк готовится к важному событию. Петр Чернышев и Алина Загитова @tatiana_navka/instagramПетр Чернышев и Алина Загитова @tatiana_navka/instagramТатьяна Навка поделилась кадрами с репетиции ледового мюзикла «Руслан и Людмила».
Муж Анастасии Заворотнюк готовится к важному событию. Петр Чернышев и Алина Загитова @tatiana_navka/instagramПетр Чернышев и Алина Загитова @tatiana_navka/instagramТатьяна Навка поделилась кадрами с репетиции ледового мюзикла «Руслан и Людмила».
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