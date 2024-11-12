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Зеленского выводят за рамки мирных переговоров. Трамп и Путин готовы обсуждать Украину без Украины?

Зеленского выводят за рамки мирных переговоров. Трамп и Путин готовы обсуждать Украину без Украины?

Несмотря на то, что в России некоторые отрицают факт телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, и пока остаётся лишь гадать, был ли он на самом деле и если был, то что конкретно говорили друг другу два лидера, украинские политики и дипломаты на всякий случай обиделись.

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Комментарии
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Алексей Тан
Как Зеле и его соплеменникам,... так и Трампу... УДЕЛ один!, только соглашаться!!!... это и будет и есть,.... переговоры и мирные соглашения!!!.
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