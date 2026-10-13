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Что такое члены предложения: объясняем простыми словами с наглядными примерами

Что такое члены предложения: объясняем простыми словами с наглядными примерами

Самое понятное объяснение для начальных классов фото: USA-TARO/Getty ImagesЭту тему впервые проходят во 2-м классе и более подробно разбирают в 4-м.

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