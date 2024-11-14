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Почему цены на вторичном рынке жилья снизятся: 8 причин

Почему цены на вторичном рынке жилья снизятся: 8 причин

Стоимость квартир на рынке готового жилья может снизиться из-за низкого спроса, роста предложения, высокой ключевой ставки и других факторов В третьем квартале на рынке вторичного жилья была зафиксирована стагнация цен, которая в дальнейшем может смениться снижением.

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