Почему цены на вторичном рынке жилья снизятся: 8 причин

Стоимость квартир на рынке готового жилья может снизиться из-за низкого спроса, роста предложения, высокой ключевой ставки и других факторов В третьем квартале на рынке вторичного жилья была зафиксирована стагнация цен, которая в дальнейшем может смениться снижением.