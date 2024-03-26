ИИ-контент могут начать маркировать в России

Механизм пользовательской маркировки ИИ-контента могут внедрить в онлайн-сервисы в стране, как это делается с YouTube, пишет зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин написал в своем телеграм-канале.