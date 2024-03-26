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  • Александр Любицкий
    Пародия на оригинал 😂Коровьев, Бегемот...
  • Evgenija Palette
    Надо ВОСПИТЫВАТЬ ЛЮДЕЙ. Ни в одной стране мира нет такого, чтобы в разговоре кто-нибудь мог сказать пожилому человеку...ОК против эйджизм...

ИИ-контент могут начать маркировать в России

ИИ-контент могут начать маркировать в России

Механизм пользовательской маркировки ИИ-контента могут внедрить в онлайн-сервисы в стране, как это делается с YouTube, пишет зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин написал в своем телеграм-канале.

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