⚡️Экс-глава МЧС Республики Крым Сергей Садаклиев арестован судом на два месяца по обвинению в превышении полномочий Информацию подтвердили «Крым 24» в правоохранительных органах.
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⚡️Экс-глава МЧС Республики Крым Сергей Садаклиев арестован судом на два месяца по обвинению в превышении полномочий Информацию подтвердили «Крым 24» в правоохранительных органах.