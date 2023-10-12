УВЗ: на российские танки будут ставить специальные навесы от беспилотников

У российских танков в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине появится специализированная защита от беспилотников, сообщает пресс-служба "Уралвагонзавода" (УВЗ, входит в Ростех) в своем Telegram-канале.
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