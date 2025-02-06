Новый Дом школьников откроют в Алматы

В марте этого года откроется новый Дом школьников, расположенный по адресу улица Жамбыла, 170А. Об этом сообщил аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с жителями Алмалинского района, сообщает inAlmaty.
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