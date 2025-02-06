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  • Eduard
    Кстати,чаще о таких "бизнесах" в Фейсбуке писали,не ведитесь!Предлагали инвест...
  • Eduard
    Смешно было шоу смотреть,где я вышел в минус -5 долларов.Что тут было,все мне звонят,скорее минус закройте.Службу без...Предлагали инвест...
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    Каждый комп у них типа"личный кабинет" ,где вас дурачат,Предлагали инвест...

Новый Дом школьников откроют в Алматы

Новый Дом школьников откроют в Алматы

В марте этого года откроется новый Дом школьников, расположенный по адресу улица Жамбыла, 170А. Об этом сообщил аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с жителями Алмалинского района, сообщает inAlmaty.

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