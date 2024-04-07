Джеки Чану исполнилось 70 лет

Сегодня, 7 апреля, исполнилось 70 лет большому поклоннику автоспорта, владельцу собственной студии и сети ресторанов, почетному доктору нескольких университетов и гражданину Сеула, полномочному представителю гонконгской ассоциации по туризму, активисту организаций в защиту животных, филантропу, мастеру боевых искусств, послу доброй воли ЮНИСЕФ, кавалеру ордена Британской империи, знаменитому гонконгскому, китайскому и американскому актеру, каскадеру, постановщику трюков и боевых сцен, режиссеру, продюсеру, сценаристу, оператору и певцу Джеки Чану.