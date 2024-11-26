Рождественский пост – это сорокадневный период подготовки к одному из главных христианских праздников, и дата его начала неизменна из года в год.

В русской православной церкви – это 28 ноября. Но отказаться от мясных и молочных продуктов верующим приходится на день раньше, если 27 ноября – день памяти апостола Филиппа и день заговенья (то есть последний день, когда едят скоромную пищу) – выпадает на среду или пятницу.