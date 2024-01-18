В Белгородской области полицейские передали в музей награды ветерана Великой Отечественной войны

В ноябре прошлого года в дежурную часть ОМВД России по Белгородскому району поступило сообщение о том, что при проведении земляных работ на территории одного из приграничных населённых пунктов был обнаружен тряпичный свёрток с наградами времён Великой Отечественной войны.
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