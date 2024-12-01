Пушков: Власти Грузии стремятся не допустить переворот по киевскому сценарию

Член Совета Федерации России Алексей Пушков проинформировал о том, что грузинское правительство наблюдало за государственным переворотом на украинской территории и осознаёт, насколько опасны подобные события.
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