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Проект продолжения Сормовской линии метро проходит общественные слушания

Проект продолжения Сормовской линии метро проходит общественные слушания

Проект планировки территории под строительство станции метро Сормовская в Нижнем Новгороде находится в завершающей стадии, сообщил гендиректор муниципального учреждения ГУММиД Андрей Левдиков на заседании комиссии гордумы по транспорту.

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