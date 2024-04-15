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Новые дроны от СБУ и угроза Крымскому мосту. Главное на Украине на утро 15 апреля

© YouTube / Служба безпеки УкраїниСегодня 1,7K прочитали Служба безопасности Украины рассказала о характеристиках модернизированных морских беспилотников.

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