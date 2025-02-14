Российский чиновник сорвал посвященный бойцам СВО стриптиз

Глава Выселковского района Краснодарского края Сергей Фирстков сорвал благотворительный стриптиз, который устраивало одно из заведений региона в честь бойцов специальной военной операции (СВО) и российских военных в целом.
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