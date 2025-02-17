Amazon расследуется за налоговое мошенничество на миллиарды евро

Итальянские прокуроры проводят расследование в отношении американского гиганта электронной коммерции Amazon и трех его директоров по подозрению в налоговом мошенничестве на сумму 1,2 миллиарда евро (около 1,26 миллиарда долларов), сообщает ряд источников, знакомых с расследованием.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии