Жителям Казани напомнили об изменениях порядка получения водительских прав

С 1 апреля 2024 года вступает в силу Федеральный Закон № 313. Согласно этому закону, чтобы получить водительское удостоверение на право управления автобусами (категории «D»), нужно будет пройти обучение и сдать экзамены.
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