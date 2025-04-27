Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Национализм как профессия

Национализм как профессия

Парадоксы украинского неонацизма    В украинских соцсетях разгорелся очередной скандал — даже при тоталитарном режиме, выстроенном командой Зеленского, не все смогли смолчать о новом учебнике истории для 11 класса, написанном журналистом (!) Акимом Галимовым в соавторстве с двумя учителями.

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