СМИ узнали о планах Блинкена пригрозить Китаю санкциями за поддержку России

Американский госсекретарь Энтони Блинкен планирует предупредить Пекин о готовности США ввести санкции против Китая, если тот не прекратит якобы осуществляющиеся поставки технологий и оборудования военного назначения в РФ.
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