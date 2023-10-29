Больной кишечник — это причина всех наших страданий. 6 золотых правил для здоровья кишечника!

Вы когда-нибудь задумывались о том, почему после еды вы чувствуете себя бодрым и полным энергии, а иногда наоборот — вялым и уставшим? Или почему ваше настроение может колебаться от восторга до уныния за несколько часов? Ответ может удивить вас: все это связано с таинственным и невероятно важным органом вашего тела — кишечником.
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