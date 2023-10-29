ПолонСил.ру - с...
ГлавнаяЗдоровьеКрасотаНародная медицинаПсихологияПозитивКухонькаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПолонСил.ру - социальная сеть здоровья

141 133 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Трофимов
    опять реклама какой то бабы вот и все и больше не чего все упражнения бред идиота"Есть живот, а ес...
  • Grandad
    Почему для примеров борьбы с ожирением показывают обычных и даже худых?"Есть живот, а ес...
  • Татьяна Бут
    Вредно жить.Опасность расторо...

Больной кишечник — это причина всех наших страданий. 6 золотых правил для здоровья кишечника!

Больной кишечник — это причина всех наших страданий. 6 золотых правил для здоровья кишечника!

Вы когда-нибудь задумывались о том, почему после еды вы чувствуете себя бодрым и полным энергии, а иногда наоборот — вялым и уставшим? Или почему ваше настроение может колебаться от восторга до уныния за несколько часов? Ответ может удивить вас: все это связано с таинственным и невероятно важным органом вашего тела — кишечником.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Элеонора Коган
Спасибо за дельные советы!!!!
Ответить
2 д.
Элеонора Коган
У меня те же проблемы.
Ответить
2 д.

Картина дня

наверх