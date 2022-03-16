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Трефилов об отстранении российских спортсменов: «Полное единство говорит о том, что все было подготовлено. Гиены начинают выть в унисон»

Вице-президент Федерации гандбола России (ФГР) Евгений Трефилов поделился мнением об отстранении российских спортсменов от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

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