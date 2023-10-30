Небензя: катастрофа библейского масштаба разворачивается в секторе Газа

Переписывая статью и разбивая ее на абзацы, получается следующий текст: Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что в секторе Газа в настоящее время разворачивается гуманитарная катастрофа библейского масштаба.
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