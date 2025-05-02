Запивать шашлык пивом — это как тушить костёр бензином🔥 Врачи напоминают: жирное мясо + алкоголь = изжога, вздутие и вечеринка рядом с аптечкой.
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Запивать шашлык пивом — это как тушить костёр бензином🔥 Врачи напоминают: жирное мясо + алкоголь = изжога, вздутие и вечеринка рядом с аптечкой.