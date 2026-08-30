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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Писарский о конкуренции с Заболотным в СКА: «Мы одну игру против «Матч ТВ» вместе сыграли. Я два забил, он – ноль. Решайте сами»

Заболотный перешел в СКА рэпера Басты 7 августа. Через три недели, 29 августа, Писарский покинул СКА, подписав контракт с 2Drots.

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