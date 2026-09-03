Вэнс заявил, что за свою жизнь почти не видел побед США в конфликтах

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил разочарование эффективностью внешней политики своей страны, отметив, что за 42 года его жизни Вашингтон был вовлечен в большое количество вооруженных столкновений, однако практически не добился в них успеха.
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