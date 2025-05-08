Минфин и ФНС разработали дополнительные льготы по земельному налогу

От уплаты земельного налога на небольшие земельные участки освободят военнослужащих, участвовавших в спецоперации, а также членов их семей Минфин и Федеральная налоговая служба (ФНС) разработали дополнительные льготы по земельному налогу, необходимость которых отмечена председателем правительства Михаилом Мишустиным.