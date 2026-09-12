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Козырев после 0:8 от «Спартака»: «Северсталь» проиграла по всем статьям. Положительные моменты есть: мы создавали моменты в 1-м периоде. Вины вратаря нет»

Главный тренер « Северстали »  Андрей Козырев дал комментарий после разгромного поражения от « Спартака » со счетом 0:8 в гостевом матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

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