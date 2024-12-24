Центробанк: снижение ключевой ставки опасно из-за дефицита рабочей силы

Снижение ключевой процентной ставки в России в нынешней экономической ситуации представляет опасность, поскольку при недостатке рабочей силы и других ресурсов, даже если производители решат использовать доступные средства для инвестиций, это приведет к возрастанию расходов, включая расходы на оплату труда, что в свою очередь ускорит инфляцию.