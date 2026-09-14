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Экс-глава «Трассы-74» Сергей Ефимов получил почти 11 лет колонии строгого режима

Экс-глава «Трассы-74» Сергей Ефимов получил почти 11 лет колонии строгого режима

ЧЕЛЯБИНСК, 14 сентября, ФедералПресс. Бывшему руководителю МБУ «Трасса 74» в Челябинске Сергею Ефимову, обвиняемому в получении взяток, огласили приговор.

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