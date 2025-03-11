Ирина Иванова: «Спасибо за самоотдачу и преданность своему делу»

Председатель постоянной комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству Законодательного собрания Санкт-Петербурга – о премии «Город в лицах» Нехватка работников на предприятиях – вопрос актуальный.
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