Незаменимые специалисты отравили десятки человек, некоторые погибли - извиняться не стали

# Чернильница Вчера я вам рассказывал, что посмотрел стрим депутата Госдумы Матвеева и он сказал очень интересные слова о том, что в России порядка 13-16 миллионов трудовых мигрантов и лишь порядка 20% имеют трудовые патенты и работают совершенно легально.