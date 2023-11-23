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Незаменимые специалисты отравили десятки человек, некоторые погибли - извиняться не стали

Незаменимые специалисты отравили десятки человек, некоторые погибли - извиняться не стали

# Чернильница   Вчера я вам рассказывал, что посмотрел стрим депутата Госдумы Матвеева и он сказал очень интересные слова о том, что в России порядка 13-16 миллионов трудовых мигрантов и лишь порядка 20% имеют трудовые патенты и работают совершенно легально.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Нужно ПОЖИЗНЕННО их посадить.
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37 мин.
radiofree RF
Своих сажаем,а эти иностранцы.......
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30 мин.
лл
лина любимцева
Ну и что. И тех, и тех пожизненно сажать нужно.
Ответить
28 мин.

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