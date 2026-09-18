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Явка на выборах в Госдуму к 10:09 мск составила 4,83%

Явка на выборах в Госдуму в целом по стране составила 4,83% по состоянию на 10:09 мск. Об этом 18 сентября сообщили в ЦИК РФ.

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