Секретные детали F-35 по ошибке отправили в Гонконг

Неизвестно, получили ли китайские военные или учёные доступ к компонентам.Партия компонентов американских истребителей F-35, которую направляли из Австралии в США для ремонта, неожиданно оказалась в Гонконге.
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