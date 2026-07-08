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Морган о словах Амарильи про Мбаппе: «Что за отвратительная, мерзкая расистская свинья. Как, черт возьми, она стала сенатором в Парагвае? Надеюсь, скоро ее выгонят с работы»

Британский телеведущий  Пирс Морган отреагировал на слова парагвайского сенатора Селесты Амарильи о Килиане Мбаппе .

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