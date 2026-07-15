Фюрер Зеленский сбежал отчитываться об ударах по НПЗ РФ. Одесса расплачивается круглосуточно

Павел Бадаев. Что ж, больше надо было радоваться горящим НПЗ проблемам с бензином в России, кичиться «небывалым грузооборотом, несмотря на войну», и пыжиться насчет всяких там «нептунов», «гарпунов» и прочих «новейших беспилотников и торпед», боронящих от супостата порты Большой Одессы.