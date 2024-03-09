Орбан предрек урегулирование на Украине при избрании Трампа президентом США

Премьер Венгрии Орбан призвал Трампа вернуться в Белый дом и принести мир Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предрек урегулирование конфликтов на Украине и Ближнем Востоке в случае, если Дональд Трамп будет вновь избран президентом США.