Орбан предрек урегулирование на Украине при избрании Трампа президентом США

Премьер Венгрии Орбан призвал Трампа вернуться в Белый дом и принести мир Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предрек урегулирование конфликтов на Украине и Ближнем Востоке в случае, если Дональд Трамп будет вновь избран президентом США.
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