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В Управлении МВД России по Ивановской области поздравили сотрудников уголовного розыска

Уголовный розыск – одна из ведущих служб в системе органов внутренних дел, которая вносит огромный вклад в общее дело борьбы с преступностью.

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