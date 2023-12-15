Игра «Обведи и раскрась»

Воспитатель Ня приготовил новогодние листы с заданиями для детей. 123RF/legion-media.ruЗима наконец-то пришла! Много снега, морозы… Вероятно, в это время года ваша семья будет проводить больше времени дома.
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